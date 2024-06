76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le choc du groupe D de l’Euro 2024 entre les Pays-Bas et France, a bel et bien eu lieu ce vendredi soir. Une rencontre au bout de laquelle aucune des deux formations n’a pu faire la différence. Ce match s’est donc soldé sur un score nul et vierge (0-0).

Match nul entre les Pays-Bas et France à l'Euro 2024

Sans la vedette Kylian Mbappé, les Bleus n’ont pas réussi à disposer des Pays-Bas pour obtenir la qualification en 8è de finale dès la deuxième journée. Dans une rencontre très disputée et rythmée, ce sont les Hollandais qui se sont montrés dangereux en donnant le ton par une frappe de Frimpong repoussée par Maignan. Mais la réplique n’a pas raté, Antoine Griezmann a tenté sa chance d’une belle frappe lointaine que Verbruggen a pris le soin d’arrêter. L’intensité est restée forte jusqu’à la pause pour ce hoc du groupe D de l’Euro 2024.

En seconde mi-temps, les protégés de Didier Deschamps n’ont pas lâché, ils ont eu deux énormes occasions de prendre l’avantage mais ont malheureusement manqué de réalisme. D’abord Adrien Rabiot dans un mauvais de passe devant le but et après, une frappe de Griezmann qui est passée à côté du poteau néerlandais.

La possession de balle balançait de deux côtés. Les Français ont réellement eu les meilleures occasions sans pouvoir les concrétiser. Mais le juge centre a dû mettre fin à la centre sur ce score de nul et vierge. Blessé et mis sur le banc, le capitaine Kylian Mbappé n’a joué aucune munite lors de ce choc.

Avec ce résultat, tout va donc se décider à la troisième journée dans ce groupe D. Car, la France et les Pays-Bas ont chacun 4 points et suivis directement par l’Autriche qui a désormais 3 points après avoir battu la Pologne.