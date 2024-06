76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Géorgie a sorti le grand jeu en dernière journée de la phase de groupe de l’Euro 2024 face au Portugal. Elle a réussi à se qualifier en 8è de finale en remportant la victoire contre la sélection de Cristiano Ronaldo sur un score de 2-0. Une performance que le plus riche du pays a décidé de recompenser.

Le plus riche de la Géorgie fait un cadeau de 10 millions de dollars aux joueurs pour la qualification en 8è de finale de l’Euro 2024

Pour sa première participation en une compétition internationale, la Géorgie arrive en 8è de finale. Et pour arriver à ce stade, les joueurs de Willy Sagnol ont battu le Portugal 2-0. Un exploit qui mérite d’être reconnu aux joueurs dans le vrai sens. C’est pour cela que l’oligarque Bidzina Ivanichvili, dont la fortune personnelle est estimée à 4,9 milliards de dollars (l’équivalent à 25% du PIB de son pays), a décidé d’offrir une somme de 10 millions de dollars à la sélection nationale pour cette brillante qualification en 8è de finale de l’Euro 2024.

Et le plus riche de la Géorgie ne compte pas s’arrêter là. Il a promis de doubler cette somme en cas de qualification en quart de finale. Et cela passe nécessairement par une victoire face à l’Espagne en 8è de finale de l’Euro 2024. Georges Mikautadze et ses coéquipiers sont donc hyper motivés pour la suite de la compétition.