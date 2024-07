76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les dernières rencontres de 8è de final de l’Euro 2024 vont se disputer ce mardi 2 juillet en Allemagne. A cet effet, deux confrontations sont au programme.

Les Matchs programmés ce 2 juillet en 8è de finale de l’Euro 2024

La Roumanie affronte les Pays-Bas pour les premières rencontres des 8è de finale de l’Euro 2024 prévues ce mardi 02 juillet. A l’issue de cette confrontation dont les Hollandais partent favoris, le vainqueur obtiendra son billet pour les quarts de finale. Ce choc est prévu au stade de Munich à partir de 16 heures GMT.

En seconde partie de soirée, l’Autriche sera opposée la Turquie pour la dernière place encore disponible en quart de finale de l’Euro 2024. Les Autrichiens arrivés en tête du groupe D, vont vouloir poursuivre leur objectif qui est d’aller le plus loin possible dans la compétition. Et pour y arriver, ils doivent déjà réussir à se défaire de la Turquie ce soir. Des turcs qui ne vont pas du tout se laisser faire. Il s’agira d’un match un peu ouvert ce soir qui va se dérouler sur la pelouse du stade de Leipzig à partir de 19 heures GMT.

Roumanie vs Pays-Bas (Munich, 16 heures GMT)

Autriche vs Turquie (Leipzig, 19 heures GMT)