73 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, le gouvernement veut servir contre des étrangers qui font l’exploitation illégale de l’or dans le pays. L’information a été dévoilée par les autorités le mardi 02 juillet 2024.

Burkina Faso : plusieurs étrangers bientôt expulsés pour exploitation illégale de l’or

Les autorités burkinabè ont ordonné l’arrêt de l’exploitation illégale d’or pratiquée dans les cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest par des étrangers. Ainsi, ces acteurs « vicieux » seront expulsés du pays des hommes intègres. C’est une décision qui émane des autorités étatiques après avoir constaté des anomalies au sein de l’exploitation de ses ressources.

En plus de l’expulsion de ces étrangers, leur matériel et leur permis de recherche seront retirés et deviendront une propriété de l’État Burkinabè. Il faut préciser que l’exploitation illégale de l’or a été constatée au cours de la visite du gouvernement à Diarabakoko dans la commune de Banfora, sur le site d’exploitation de l’or.

Cette délégation était composée de plusieurs autorités à divers niveaux, dont le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba et le ministre délégué en charge de la Sécurité, commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana. « Nous venons de constater cette activité illégale. Il s’agit d’une exploitation de notre environnement avec des dégâts assez énormes et inimaginables. Il faut dire que cette activité hors norme est faite par des étrangers qui sont en train d’exploiter de façon sauvage notre environnement », a indiqué Yacouba Zabré Gouba.

Il faut noter que cette exploitation hors norme se fait en complicité avec les habitants de la zone concernée. « Ce que nous avons comme information est que ces activités sont menées avec la complicité de certains de nos frères », a déploré la délégation.

Par ailleurs, les autorités ont rassuré les uns et les autres que des forces de sécurité seront déployées sur le terrain. « Nous allons mobiliser les Forces de défense et de sécurité afin de pouvoir faire un large éventail des lieux et une cartographie d’ensemble pour nous permettre de voir les autres périmètres possibles où il y a cette exploitation et pouvoir mettre fin à cette mauvaise pratique », a clarifié le ministr