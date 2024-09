La star américaine Fat Joe voit en Chris Brown, le Michael Jackson. Il l’a déclaré lors d’une récente sortie. Fat Joe pense qu’il est temps de « dépasser » les antécédents judiciaires de Brown et d’offrir des fleurs au chanteur.

Fat Joe compare Chris Brown à Michael Jackson et appelle à passer à autre chose

Fat Joe s’est livré lors d’un direct sur Instagram ce week-end. Dans ses mots, ce dernier affirme que la culture considère Chris Brown au même niveau que Michael Jackson. Ce qui a joué contre lui est son agression en 2009 contre Rihanna. « Si Chris Brown n’avait jamais été impliqué dans la controverse avec Rihanna, nous l’appellerions Michael Jackson aujourd’hui. Pas comme Michael Jackson, Michael Jackson. C’est le chanteur, l’artiste, l’interprète, le hitmaker le plus talentueux de notre époque. Personne ne s’approche de Chris Brown. Et il est temps de passer à autre chose, cela fait 20 ans et à ma connaissance, il n’y a plus eu d’incidents. Bon sang, on va laisser passer cette vie sans dire la vérité ? », s’est enflammé la star américaine.



Depuis l’agression contre Rihanna en 2009, Chris Brown a été confronté à divers problèmes juridiques. Il a notamment cité pour avoir frappé un homme au visage en 2013, pour lequel il a plaidé coupable d’agression simple. En 2017, il a été accusé d’ avoir frappé un photographe. « Quand la vérité est une décision impopulaire, tout le monde a peur de la dire, ils sont annulés. Surtout les gens célèbres. La rue, elle sait ce que c’est. La rue sait toujours vous dire la vérité. La rue continue de critiquer R. Kelly. Il est en prison, il a fait des choses terribles. Ils critiquent toujours R. Kelly. », a ajouté Fat Joe.

Fat Joe a ensuite pris la défense de Brown en le déclarant « Roi du R&B » et a déclaré qu’il n’était qu’un « petit enfant » au moment de son agression contre Rihanna. « Ce que j’essaie de dire, c’est que c’est dommage que nous mentions et que nous cédions au roi du R&B. Le roi de la musique. Nous pensions qu’il pourrait rivaliser avec Michael Jackson, c’est tout ce que j’essaie de dire. Si vous regardez vraiment son œuvre, vous regardez tous ses tubes, vous voyez ce qu’il fait… Vous enlevez de votre esprit que nous n’aimons pas ça. Nous n’aimons pas qu’il ait suscité une controverse… Il était un petit garçon d’une vingtaine d’années. », a déclaré Fat Joe.