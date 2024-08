La star de la Rumba congolaise s’apprête à s’illustrer dans un nouveau rôle. Fally Ipupa est désormais le nouveau coach de la nouvelle saison du télécrochet musical panafricain dénommé « La dernière voix ».

Fally Ipupa s’installe dans le fauteuil de coach pour « La dernière voix » dès le 5 septembre 2024

Fally Ipupa, connu pour ses talents de chanteur, compositeur et producteur. Il a su conquérir le cœur de millions de personnes à travers le monde grâce à sa musique. Depuis ses débuts avec le groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé jusqu’à sa carrière solo couronnée de succès, Ipupa a accumulé de nombreux hits et distinctions. Son style unique, mêlant rumba congolaise, R&B et pop, lui a permis de se démarquer et de devenir l’un des artistes les plus écoutés d’Afrique francophone.

La star congolaise sera l’un des coachs de la nouvelle saison du télécrochet musical panafricain dénommé « La dernière voix ». C’est une émission qui met en lumière les talents vocaux du continent africain. Elle débutera sa diffusion le 5 septembre 2024 sur A+ Ivoire. Participer à « La dernière voix » en tant que coach est une première pour Fally Ipupa.

Ce nouveau défi représente pour Fally Ipupa, une opportunité unique de partager son expérience et ses connaissances avec de jeunes talents prometteurs. Connu pour son exigence et sa rigueur, Fally Ipupa sera un mentor bienveillant, mais strict, déterminé à aider les candidats à progresser et à atteindre leur plein potentiel artistique. « La dernière voix » est une émission qui a pour objectif de découvrir et de promouvoir les meilleures voix du continent africain. Produite par Alex Ogou, cette compétition musicale offre une visibilité exceptionnelle aux jeunes artistes, leur permettant de se faire connaître et de lancer leur carrière.