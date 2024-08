Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o a annoncé mardi 6 août, la résiliation du contrat le liant à l’équipementier One All Sports, habilleur officiel des sélections nationales.

La FECAFOOT se sépare de l’équipementier One All Sports

One All Sports n’est plus l’équipementier des Lions Indomptables du Cameroun. Mardi, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a résilié le contrat le liant cet équipementier américain.

Selon la FECAFOOT, la rupture résulte de l’incapacité de l’équipementier à satisfaire aux exigences stipulées dans leur contrat. Les Lions Indomptables utiliseront les produits de de la marque américaine pour la dernière fois lors des prochaines qualifications pour la CAN 2025, prévues en septembre.

L’instance dirigée par Samuel Eto’o va lancer dans les prochains jours, un appel d’offre visant à sélectionner le prochain équipementier des Lions Indomptables du Cameroun. Après avoir rompu avec Le Coq Sportif, Samuel Eto’o se sépare ainsi d’un deuxième équipementier en espace de deux ans.

Communiqué de la FECAFOOT