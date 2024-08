La Fête de l’Humanité est de retour. Ce sera du 13 au 15 septembre 2024, sur l’ex-base aérienne 217 à cheval sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. À l’occasion, les stars africaines Angélique Kidjo et Tiken Jah sont invitées pour faire le show.

Angélique Kidjo et Tiken Jah parmi les artistes invités pour la Fête de l’Humanité 2024

Encore trois semaines pour le retour de la Fête de l’Humanité. C’est tout le département de l’Essonne qui va vibrer du 13 au 15 septembre 2024, sur l’ex-base aérienne 217 à cheval sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. Pour ce géant événement, on connaît déjà les têtes d’affiche du festival. Pour l’heure, il est à retenir que les deux têtes d’affiche se produiront le jour de l’ouverture du festival, le vendredi 13 septembre 2024, sur la scène Angela Davis. Il s’agit du groupe Shaka Ponk et du groupe punk, les Vulves Assassines.

Ces deux groupes rejoignent ainsi Calogero, SCH, Jain, Angélique Kidjo, les DJ Anetha et Vladimir Cauchemar, la chanteuse Santa, le groupe de reggae hip-hop Jahneration, Tiken Jah Fakoli, Mc Solaar, Pomme, Tinariwen, Mac Declos, Mentissa, Marguerite Thiam, Salome, La Rumeur, Gwendoline, Thérèse et Ben PLG. Sans oublier, les derniers artistes dévoilés en juin dernier : Heuss l’Enfoiré et Kalash criminel, la singulière Lala &ce, la voix soul jazz Sandra Nakaé, la douceur méditerranéenne de Johan Papaconstantino, l’artiste électro Worakls, Zélie, la jersey drill de Kerchak, la poésie désinvolte de The Doug, l’énergie rock d’Alice Animal, l’énergique groupe La Ruda, le blouson noir Johnny Montreuil, le trio composé de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi, Mehdi Haddab, la pop de Juniore et enfin le carioca Joao Selva.

La Fête de l’Humanité 2024 promet beaucoup.