La communauté mauritanienne vivant en Côte d’Ivoire, organise à l’occasion de la fête du Ramadan est un grand événement. Il va réunir de grands artistes mauritaniens et ivoiriens. C’est un moment de retrouvailles et de partages pour tous les mauritaniens ainsi que de communier avec des artistes.

Les mauritaniens de Côte d’Ivoire vont faire le show lors de la fête du Ramadan

La communauté mauritanienne a une forte présence en Côte d’Ivoire. Elle est particulièrement présente dans la gestion des boutiques qui aujourd’hui se sont transformées en mini-supermarchés dans les différents quartiers du District d’Abidjan et même à l’intérieur du pays. Depuis plusieurs années maintenant, un événement culturel qui rassemble tous les mauritaniens vivants à Abidjan est organisé par l’Action Culturelle et Sportive du Réseau des Boutiques Mauritaniennes (ACSRBM).

Ainsi, lors de la commémoration chaque 28 novembre de l’indépendance de la République islamique de Mauritanie, la forte communauté mauritanienne se retrouve au Théâtre de la Cité Rouge à Cocody pour festoyer. Pour la fête du Ramadan ou l’Aïd el Fitr qui se profile à l’horizon, les mauritaniens de la Côte d’Ivoire vont une fois de plus se retrouver et partager des moments de loisirs et de détente après un long mois de pénitence.

L’information de l’organisation de cette grande cérémonie a été donnée par le président de l’ACSRBM, Mohamed Brahim Ould Laghdaf au cours d’une conférence de presse le vendredi 29 mars au Musée des Cultures Contemporaines Adama Toungara d’Abobo (MUCAT). La soirée qui en sera à sa 20ème année va se dérouler le 1er et 2ème jours de la fête du Ramadan au Théâtre de la Cité Rouge de Cocody.

Selon le président de l’ACSRBM, ivoiro-mauritanien, la fête culturelle a été lancée depuis 1993. Après, il y a eu la fête de l’indépendance. Et aujourd’hui, elle est devenue la fête de Ramadan. Il y aura de nombreux artistes qui viendront de la Mauritanie et de la Côte d’Ivoire comme Akheweye Beiaty (Humoriste), Allioune Sow Mohameden(Humoriste), Hamed Vall Warda (chanteur vedette de la soirée) et Mint Henbara. ‘’C’est l’occasion pour les membres de la communauté mauritanienne vivant en Côte d’ivoire, tout particulièrement les boutiquiers de se retrouver et de passer de bons moments de fête ensemble. Ce rendez-vous reste aussi une opportunité pour nos partenaires qui sont les entreprises d’échanger avec les boutiquiers mauritaniens, sur la question des produits contrefaits qui circulent souvent sur le marché, et communiquer sur leurs nouveaux produits qui sortent. C’est donc un rendez-vous important pour notre communauté », déclare-t-il. Mohamed Brahim Ould Laghdaf invite tous les mauritaniens à effectuer nombreux le déplacement ce jour-là au Théâtre de la Cité Rouge à Cocody.