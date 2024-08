La visite du prince Harry et de sa femme, Meghan Markle en Colombie, est venue à son terme ce dimanche 18 août 2024. Lors de cette dernière journée de leur séjour, l’actrice a prononcé un discours. Le discours de la duchesse de Sussex portait sur les femmes afrodescendantes et le pouvoir.

Meghan Markle en Colombie, son discours inspirant sur les femmes et la résilience

Durant leur visite en Colombie depuis le jeudi 15 août, le prince Harry et Meghan Markle ont eu un programme chargé. Entrevue avec les dirigeants, visite des villes de Carthagène et de Cali, rencontre avec des enfants dans une école… Et discussion autour des préoccupations liées à la cyberintimidation des enfants.

Lors de leur dernier jour ce dimanche, Meghan Markle, ancienne actrice de Suits a prononcé un discours sur « les femmes afros et le pouvoir ». Meghan Markle en a profité pour rendre hommage à sa mère, mais également pour s’extasier sur sa fille de trois ans, la petite Lilibet. « Je trouve l’inspiration dans tant de femmes fortes qui m’entourent. Ma mère en fait partie. En tant que femmes, nous sommes des multitâches et des réparatrices », a-t-elle déclaré.

Meghan Markle épouse du prince Harry, a ensuite déclaré qu’en tant que mère, elle encourageait Lilibet à ne pas « s’asseoir en silence ». Meghan Markle s’est vanté des progrès de sa fille qui a eu 3 ans le 4 juin 2024. « À trois ans, elle a trouvé sa voix et nous en sommes très fiers. C’est ainsi que nous créons les conditions nécessaires pour que les jeunes filles et les jeunes femmes sachent que si quelqu’un les incite à utiliser leur voix et à se faire entendre, c’est ce qu’elles vont faire », ajoute-t-elle.

Pour conclure, Meghan Markle a raconté l’histoire de son enfance où elle a écrit à Procter & Gamble à propos d’une publicité. « J’ai eu beaucoup de chance, très jeune, d’avoir l’impression que ma voix était entendue. J’avais 11 ans et – vous connaissez peut-être cette histoire – j’avais vu une publicité que je trouvais sexiste. J’ai écrit une lettre, plusieurs lettres, à ce sujet, et la publicité a été changée. Quand vous avez 11 ans, vous réalisez très vite que votre petite voix peut avoir un très grand impact. », dit-elle.

Après la fin de leur visite en Colombie, le prince Harry et sa Meghan Markle pourraient faire leur retour au Royaume-Uni.