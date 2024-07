76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’Espagne affronte l’Angleterre en finale de l’Euro 2024 ce dimanche 14 juillet. Pour ce choc au terme duquel le vainqueur doit s’emparer le trophée, les compositions officielles sont tombées.

Entre l’Espagne et l’Angleterre, le choc très attendu des fans du football aura lieu ce dimanche soir. Face aux Three Lions, les Espagnols de Luis de la Fuente veulent évoluer dans un système de 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages. Le cadre évoluant au Real Madrid est bien aligné. AUssi, Lamine Yamal et Nico Williams accompagnent Alvaro Morata dans l’attaque.

De l’autre côté, Gareth Southgate articule le jeu des Three Lions dans un 3-4-2-1 avec Jordan Pickford comme dernier rempart. Les cadre de la sélection tels que Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden et Harry Kane sont bien alignés.

Espagne : Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

Angleterre : Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane