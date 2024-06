74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a pris une mesure significative, celle liée à la fiscalité. Ainsi, il a adopté d’importantes réformes en matière de fiscalité. Une initiative qui vise à relever le pouvoir d’achat des populations.

La Côte d’Ivoire veut relever le pouvoir d’achat des populations en matière de la fiscalité

Les autorités ivoiriennes veulent réorganiser le traitement des salaires, des pensions et bien d’autres. La nouvelle a été dévoilée par le chef du service des réformes fiscales à la direction générale des impôts (DGI), Béné Kobenan Elvis, le jeudi 27 juin 2024, lors du Gouv’Space retransmis en direct sur le compte X (ex-Twitter) du Gouvernement.

Pour l’autorité, « la réforme des impôts sur les traitements, des salaires, des pensions et rentes viagères à la charge des salariés, intervenue en septembre 2023, a pour but de relever le pouvoir d’achat des populations à travers la réduction de l’impôt« .

Selon Béné Kobenan Elvis, plusieurs réformes ont été engagées par la DGI, sous l’impulsion du ministère de tutelle. Il s’agit de la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises (PME), qui est intervenue en 2021. En plus, le voile a été levé sur la batterie de mesures fiscales.

Une stratégie qui consiste à permettre aux contribuables de s’acquitter de leurs dus le plus aisément possible. De plus, « l’impôt annuel est fractionné par 12, et le citoyen, personne physique ou morale, peut s’acquitter de la fraction correspondante chaque 10 du mois.«