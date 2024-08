Le rappeur américain, Jaden Smith fait réagir sur la toile ces dernières heures pour avoir été aperçu avec une femme autre que sa petite amie de longue date, Sab Zada.

Jaden Smith, un acte d’infidélité qui enflamme la toile

Connu comme fils de Will Smith, Jaden Smith de son vrai nom Jaden Christopher Syre Smith, est un acteur, mannequin, rappeur, danseur et compositeur américain. Ces dernières heures, la star américaine a été vu sur un yacht à Ibiza en compagnie de l’influenceuse Khleopatre. Ceci, a provoqué une vague d’accusations d’infidélité à l’égard de sa petite amie, Sab Zada.

Des clichés révèlent Jaden et Khleopatre dans des moments de complicité. Ce qui a créé de multiples réactions sur la toile surtout que Jaden avait été aperçu avec Sab Zada seulement une semaine plus tôt.

Pour rappel, les deux ont été vu ensemble pour la première fois en septembre 2020, lorsque des paparazzis les ont surpris se tenant la main après avoir vu un film. Et depuis, ils ont été aperçus lors de plusieurs sorties publiques. Bien que Smith, le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith, ait été lié à des femmes célèbres par le passé, notamment Sofia Richie et Kylie Jenner, il est resté discret sur sa relation avec Zada.