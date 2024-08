Le président de la République, Alassane Ouattara sera représenté par son vice-président, Tiémoko Meyliet Koné en Chine, lors de la neuvième édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Une occasion où les chefs d’Etat africains entendent renforcer leurs liens économiques avec la Chine.

Alassane Ouattara dépêche Tiémoko Meyliet Koné au FOCAC en Chine

Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024 se tiendra du 4 au 6 septembre à Beijing en Chine. A cet effet, plusieurs dirigeants africains sont annoncés pour discuter du renforcement des relations économiques entre la Chine et l’Afrique.

Selon Jeune Afrique, 12 présidents africains ont répondu à l’appel du président chinois, Xi Jinping. Il s’agit entre autres du sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du congolais (RDC) Félix Tshisekedi, du gabonais Brice Clotaire Nguema, du camerounais Paul Biya pour ne citer que ceux là. De son coté, le président ivoirien Alassane Ouattara se fera représenter par le vice-président, Tiémoko Meyliet Koné et le ministre du commerce, Souleymane Diarrassouba.

Les discussions entre les autorités africaines et chinoises tourneront autour du thème « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Selon le programme dévoilé par Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, une série d’activités sera organisée du 4 au 6 septembre, notamment la cérémonie d’ouverture, le banquet de bienvenue, la conférence des entrepreneurs Chine-Afrique et des réunions bilatérales.

Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est une plateforme favorisant les discussions sur la coopération et les partenariats entre l’Afrique et la Chine. La présence de Tiémoko Koné à ce sommet souligne l’importance de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Chine.