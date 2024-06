71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire est sous les eaux suite aux fortes pluies du jeudi 13 juin. Alors que des dégâts sont déjà enregistrés, le gouverneur du District d’Abidjan, Ibrahima Bacongo Cissé a fait des recommandations aux habitants de la mégapole économique.

Pluies à Abidjan : Bacongo Cissé appelle à la vigilance

Du jeudi 13 au vendredi 14 juin, cinq personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies à Abidjan. Selon le Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le bilan fait état de 227 victimes dont 205 mises en sécurité et 17 évacuées dans des centres hospitaliers.

Face à cette situation, le Ministre – gouverneur du District d’Abidjan, Ibrahima Bacongo Cissé a fait des recommandations aux habitants de la capitale. Le successeur de Robert Mambe Beugré a notamment appelé à limiter les déplacements sauf en cas d’extrême nécessité.

Message du ministre – gouverneur

Depuis quelques jours, nous faisons face à des averses de pluies persistentes. Il est essentiel de rester prudents et d’adopter des comportements qui assurent notre sécurité et celle de nos proches.

Évitez de vous déplacer inutilement, surtout dans les zones inondées. Restez chez vous si possible et limitez vos déplacements pour éviter tout risque d’accident. Assurez-vous que vos enfants restent à l’intérieur et ne jouent pas dans les rues inondées.

Surveillez-les de près pour garantir leur sécurité. Si vous devez absolument sortir, veuillez faire preuve de prudence sur la route. Évitez les zones inondées, roulez lentement et gardez une distance de sécurité avec les autres véhicules.

En cas d’urgence, ne tardez pas à contacter les autorités locales ou les services de secours. Ils sont là pour vous aider en cas de besoin. En restant vigilants et en adoptant ces gestes simples, nous pouvons protéger nos vies et celles de nos proches.

Soyons solidaires et aidons-nous mutuellement pendant cette période difficile. Prenez soin de vous et restez en sécurité