Le président de la transition du Mali, le Colonel Assimi Goita a quitté Bamako ce samedi 31 août pour se rendre à Beijing en Chine où il participera au 9e Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

FOCAC 2024 : Assimi Goita en route pour la Chine

Invité par son homologue chinois Xi Jinping, Assimi Goita s’est envolé pour la Chine ce samedi 31 août. Le président de la transition du Mali va participer du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, au 9e Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

« Ce sommet représente une opportunité majeure pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine, notamment dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole, du développement des talents, ainsi que dans la coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés pour le développement du Mali », a écrit la présidence malienne.

Il sera également l’occasion pour les dirigeants africains de faire le point sur le partenariat avec la Chine et prospérer de nouvelles opportunités d’investissements sur le continent. Le Mali, depuis la prise du pouvoir de l’armée, s’est engagé à diversifier la coopération avec la Chine, la Russie et d’autres pays avec à la clé, le respect mutuel et la protection de ses intérêts.

Le Forum sur la coopération sino-africaine est un cadre de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l’Afrique. Le FOCAC favorise les relations entre les pays africains et la Chine. Plusieurs Chefs d’Etat africains sont attendus à Beijing pour ce sommet.