Comme prévu, Alain Delon a été enterré ce samedi 24 août. La cérémonie est déroulée dans l’intimité absolue dans son domaine, à Douchy (Loiret). L’ancien évêque Jean-Michel Di Falco a conduit la cérémonie.

Alain Delon inhumé dans l’intimité de son domaine à Douchy

Les obsèques d’Alain Delon, décédé dimanche dernier à l’âge de 88 ans, ont eu lieu ce samedi 24 août 2024, dans la plus stricte intimité, dans son domaine de La Brûlerie, à Douchy (Loiret). La cérémonie s’est déroulée en milieu d’après-midi. Seuls les enfants et une quarantaine de proches du clan Delon, triés sur le volet, étaient conviés.

À l’arrivée du cortège à Douchy, les fils de l’acteur, Anthony et Alain-Fabien, se sont arrêtés à l’entrée de la propriété pour regarder les nombreux bouquets et messages d’affection adressés en mémoire de leur père. Selon ce qu’a rapporté la presse française, Anthony, l’aîné, en a profité pour aller saluer quelques fans venus se recueillir près du domaine et témoigner leur admiration pour Alain Delon. « C’était très impressionnant de les voir », a déclaré Maxime Ducharme, 28 ans à l’AFP.

Au nombre des hommages laissés aux portes du domaine, le centre pénitentiaire de Fresnes a déposé ce samedi matin une gerbe de fleurs avec un ruban bleu, blanc, rouge sur lequel est inscrit : « À la mémoire d’un gosse du domaine ». Alain Delon a grandi juste à côté de la cour de la prison puisque le mari de celle qu’il considérait comme sa « deuxième maman », Madame Nero, était gardien dans cet établissement. Une époque qui l’avait marqué.



Conformément aux volontés d’Alain Delon, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie a été célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l’aumônier des stars.