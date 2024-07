La France compte désormais un autre artiste qui est maintenant plus écouté dans le monde. Il s’agit de Tayc qui se hisse à la seconde place après Aya Nakamura des artistes français les plus écoutés dans le monde suite à un classement de la plateforme Spotify après Aya Nakamura.

Tayc occupe le second rang de l’artiste français le plus écouté dans le monde après Aya Nakamura

La musique française de ces dernières années s’exporte bien au-delà des frontières de la France. Dans le peloton des artistes français qui comptent beaucoup à l’international, il y a ceux qui excellent véritablement dans le Rap, R&B, Afro-Pop, etc. Bien vrai qu’on peut citer par exemple Gims et Booba, David Guetta, mais c’est Aya Nakamura qui est le flambeau de l’artiste la plus écoutée dans le monde.

Depuis son premier single ‘’Djadja’’ jusqu’à son dernier album, elle a su séduire un grand nombre de public à avoir une attention particulière sur elle. Toutefois, un artiste qui ne faisait même pas partie du sondage des artistes français les plus écoutés au monde vient de surprendre plus d’un.

Il s’agit de Julien Bouadjie Kamgang plus connu sous le nom d’artiste de Tayc. En quelques années, le chanteur de 28 ans a connu un essor considérable de sa popularité à l’international. Originaire du Cameroun, c’est grâce au remix de son titre ‘’Yimi-Yimi’’, avec avec l’artiste indienne Shreya Goshal, sorti en mars dernier qui fera exploser les chiffres en Inde et dans toute l’Asie. Un continent qui comptabilise plus de 4,7 milliards d’habitants en 2024.

Avec cette incroyable performance, suite au classement de spotify, l’une des plus grandes plateformes d’écoute au monde,Tayc devient rapidement le deuxième artiste français le plus écouté dans le monde. C’est ce qui a expliqué un porte-parole de Spotify.

‘’Son style musical unique, alliant des sonorités modernes et des racines caribéennes, a clairement résonné auprès du public asiatique, qui a massivement adopté sa musique’’, explique-t-il. Avant qu’un observateur du secteur musical se félicite : ‘’C’est une véritable consécration pour Tayc, qui prouve que la France regorge de talents capables de s’exporter avec succès’’. Par la même occasion, dans cette partie du globe, il déclasse ainsi Aya Nakamura, et se hisse désormais au sommet juste derrière le DJ David Guetta.