Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura et Axelle Saint-Cirel sont apparues le vendredi 26 juillet dernier dans des robes signées Dior à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Après la soirée, les tenues exceptionnelles de ces stars sont exposées actuellement à la Galerie Dior de Paris.

La maison Dior expose les robes de Céline Dion et Aya Nakamura après l’ouverture des JO

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques la semaine dernière a été marquée par les belles prestations des chanteuses comme Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura et Axelle Saint-Cirel. Ces différentes artistes de qualité en plus d’avoir sublimé le public par leur voix, ont aussi ébloui le public par des robes exceptionnelles et magnifiques. Ces tenues extraordinaires ont été confectionnées par la Maison Dior sur mesures sous la direction artistique de Maria Grazia Chiuri.

En effet, la tenue de Aya Nakamura était une mini-robe asymétrique dorée inspirée du dernier défilé haute couture automne-hiver 2024-2025, composée de plumes brodées par les artisans de la maison Lemarié et agrémentée de deux drapés de soie positionnés au niveau des épaules. Elle a marqué les esprits avec sa prestation, accompagnée de 60 musiciens de la Garde républicaine et de 36 choristes du Chœur de l’Armée française.

Quant à Céline Dion, qui n’avait pas chanté en public depuis quatre ans à cause du syndrome de l’homme raide, est apparue dans une robe qui a nécessité plus de 1000 heures de travail. Elle a été réalisée en georgette de soie blanche, brodée d’un dégradé de paillettes et ornée de plus de 500 mètres de franges constellées de milliers de perles argent, de sorte que la diva québécoise scintillait à chaque mouvement.

Par ailleurs, les nombreux fans peuvent continuer à aller admirer de près à la Galerie Dior au 11, rue François Ier (Paris 8e), les tenues exceptionnelles exposées et qui ont été portées par Céline Dion, Aya Nakamura, Lady Gaga et Axelle Saint-Cirel.