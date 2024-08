MHD a fait son retour musical après sa sortie de prison au mois de février dernier. Le pionnier de l’Afro-Trap a mis à la disposition de ses fans depuis ce vendredi 2 août un nouveau single intitulé ‘’Full’’, dans lequel il rend hommage à nouveau à Arafat DJ.

MHD se souvient de nouveau à Arafat DJ dans sa nouvelle chanson

Arafat DJ même 5 ans après sa disparition tragique, reste toujours l’artiste Coupé-décalé ivoirien qui aura marqué l’univers musical en Côte d’Ivoire et même ailleurs. Nombreux sont les artistes en Afrique et en France particulièrement qui le prennent comme modèle. C’est le cas du roi de la l’Afro-Trap, le français d’origine guinéenne, Mohamed Sylla plus connu sous le nom d’artiste de MHD.

Condamné à 12 ans de réclusion criminelle dans une bagarre mortelle en 2018 qui a emporté un jeune français d’origine camerounaise de 23 ans du nom de Loïc Kamtchouang, MHD sorti au mois de février dernier a repris depuis le chemin du studio où il vient de sortir ce vendredi 2 août un nouveau single intitulé ‘’Full’’. Dans cette chanson dont le clip est également disponible sur la plateforme YouTube, un vibrant hommage est rendu encore au roi du Coupé-décalé, Arafat DJ dont le 5ème anniversaire de décès est célébré pratiquement dans 10 jours.

En effet, à l’écoute de la chanson vers la fin, la voix du Beerus Sama est perceptible dedans. Une manière pour le chanteur français d’avoir toujours une pensée pour le défunt artiste ivoirien qui est son idole depuis qu’il s’est lancé dans la musique. Evidemment, c’est la seconde fois que MHD rend hommage à Arafat DJ et au Coupé-décalé. Déjà en 2021, il avait sorti une chanson baptisée ‘’Sagacité’’ dont dans le clip il faisait la fête dans un centre commercial désert, tandis que les gros billets ne cessaient de pleuvoir autour de lui.