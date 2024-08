Dans un post sur son compte Instagram, le chanteur et président d’honneur français Florent Pagny lors des 35e Victoires de la Musique en 2020, vient donner de ses nouvelles ce lundi 12 Août 2024. Il est atteint d’un cancer du poumon depuis février 2022.

Florent Pagny, un message d’espoir et une mise en garde sur Instagram

Voilà presque un an que l’on a plus les nouvelles de Florent Pagny sur les réseaux sociaux. Le chanteur et acteur français est atteint de cancer depuis maintenant plusieurs mois. Ce lundi 12 Août, il a évoqué l’évolution de sa tumeur dans un post. Le chanteur a donné de bonnes nouvelles au sujet de sa santé, mais a également tenu à alerter sur le danger des « deepfakes » qui se feraient passer pour lui afin d’escroquer ses fans. Atteint d’un cancer du poumon en février 2022, il a posté plusieurs messages sur son compte Instagram, ce lundi 12 août 2024.

« Mes cheveux ont repoussé, mon ventre aussi, signe de bonne santé. Tout va bien, depuis un an j’ai fait quatre contrôles qui sont bons, qui sont stables », rassure Florent Pagny. Mais, il exhorte à ne pas « crier victoire trop vite ». En effet, l’ancien coach emblématique de l’émission The Voice précise qu’il continuera à faire l’objet d’un suivi, mais que pour l’instant, « tout (allait) bien ».

Outre son état de santé, l’artiste français a tenu à alerter ses fans de la toxicité des réseaux sociaux. Florent Pagny a relaté l’arnaque dont avait été victime une de ses fans, escroquée par des individus via la technique de synthèse d’image appelée « deepfake » . Ce procédé a permis à des pirates d’utiliser le visage et la voix de Florent Pagny grâce à l’intelligence artificielle pour que la victime puisse penser que son idole entretenait « une relation privée » avec le chanteur. Elle se serait ainsi fait soutirer « quelques centaines d’euros », ajoute-t-il. Le chanteur a fini par alerter.

« Vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu’un artiste ou une personne publique puisse vous donner un numéro de téléphone ou un contact direct si vous ne l’avez jamais rencontré, arrêtez d’être naïfs à ce point », a confié Florent Pagny.