Avant le début des JO de Paris 2024, le média TMZ avait annoncé un cachet de 2 millions pour Céline Dion lors de la cérémonie d’ouverture. Finalement, l’information s’est avérée fausse.

Le cachet de 2 millions d’euros de Céline Dion démenti

La chanteuse québécoise, Céline Dion a fait une grosse performance le vendredi 26 juillet à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et, ce 4 ans après sa dernière prestation sur scène, elle a sublimé le public en reprenant avec maestria la chanson « L’hymne à l’amour », d’Edith Piaf. La star de 56 ans qui lutte contre la maladie de l’homme raide et qui est à son second spectacle à des Jeux Olympiques après les JO d’Atlanta 1996, a exprimé sa satisfaction sur son compte Instagram. ‘’Je suis honorée d’avoir joué ce soir, pour la cérémonie d’ouverture de Paris 2024, et tellement heureuse d’être de retour dans l’une de mes villes préférées’’, écrit-elle.

Mais, l’information qui fait le tour depuis sur les réseaux sociaux avant le show est que Céline Dion allait toucher 2 millions d’euros. Cette annonce qui a fait polémique vient d’être démentie par une indication du comité d’organisation des Jeux a rapporté le quotidien Libération. « Les infos qui circulent sur les cachets de tel ou tel artiste sont fausses […] Qu’ils soient de renommée nationale ou internationale, les chanteurs stars qui se produiront lors de la cérémonie d’ouverture ne percevront pas de cachet pour leur prestation », explique-t-elle.

En revanche, les frais de production des diverses performances sont quant à eux bien pris en charge par l’organisation des JO. ‘’Comme il en est d’usage, Paris 2024 prend à sa charge tous les frais de production technique et d’organisation des performances’’, précise-t-il. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) avait d’ailleurs rappelé que le budget du comité d’organisation est financé à plus de 95 % par des financements privés et qu’à aucun moment les contributions publiques servent à rémunérer les performances artistiques.