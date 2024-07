Aya Nakamura était très attendue le vendredi 26 juillet à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. La chanteuse française a fait partir ses détracteurs avec une grosse prestation appréciée par des milliers de personnes. Après son spectacle, les chiffres de l’artiste sur les plateformes de streaming ont explosé.

Après sa prestation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Aya Nakamura bat des records sur les plateformes de streaming

Aya Nakamura a marqué positivement le vendredi 26 juillet la cérémonie d’ouverture des JO de Paris avec sa prestation fortement appréciée en direct par plus d’un milliard de personnes dans le monde entier. Pour la première fois, l’événement a eu lieu en dehors d’un stade et les athlètes ont défilé sur la Seine, avant l’allumage de la vasque olympique par Marie-José Pérec et Teddy Riner.

La chanteuse française la plus écoutée dans le monde avant le spectacle final de la star canadienne, Céline Dion, a sublimé le public et les téléspectateurs, en reprenant ses tubes planétaires, ‘’Pookie’’, avec un léger mélange de ‘’La Bohème’’ de Charles Aznavour et ‘’Djadja’’. Aya Nakamura était accompagnée de soixante musiciens de la Garde républicaine et de 36 choristes du Chœur de l’Armée française.

Malgré les critiques dont celle de l’extrême droite avec les propos de Marion Maréchal, l’artiste de 29 ans a fait exploser tous les records sur les plateformes de streaming depuis sa performance extraordinaire aux JO de Paris. Le pari a été gagné pour elle puisque ses streams à l’international ont augmenté de 40% sur Spotify. Aussi, la chanteuse a gagné plus de 30 000 abonnés sur Instagram seulement pendant la soirée de la cérémonie. Et, pour finir sur YouTube, sa prestation a cumulé près de trois millions de vues sur Youtube en seulement deux jours.