Au sommet international sur le « sport pour le développement durable », le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a craché ses vérités à la face du monde entier. À la tribune de cette rencontre internationale sur le sport jeudi 25 juillet à Paris, le dirigeant sénégalais a tenu un discours dans lequel il a invité les responsables du sport à l’international ainsi que les chefs d’État à se mobiliser pour lutter contre le racisme et de la discrimination raciale dans cette discipline.

Au sommet sur le port à Paris, Bassirou Diomaye Faye lance un appel contre la discrimination raciale

Le racisme et la discrimination raciale sont des fléaux qui continuent de faire ravage dans le domaine du sport sur plan mondial malgré les multiples efforts des dirigeants. À cet effet, dans sa prise de parole, le chef de l’État du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est revenu sur ce sujet qui continue de gangréner le monde du sport.

Le successeur de Macky Sall n’a pas du tout mâché ses mots en face de ses pairs et dirigeants du sport dans le monde entier. « Je saisis l’occasion pour attirer l’attention de notre Sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes », a-t-il lancé en premier.

Tout en poursuivant ses propos, l’homme fort du Sénégal a exprimé sa détermination à éradiquer ce mal. Une position qu’il invite chacun des participants au présent sommet à également adopter. C’est pour cette raison que Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’adopter une position ferme et intransigeante pour protéger les valeurs fondamentales de l’olympisme. Car pour ce dernier, ce n’est qu’en communiant les efforts que ce fléau pourra être vaincu et le sport tout entier sera protégé.

« Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C’est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l’Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise : Citius, Altius, Fortius ! », a déclaré le premier citoyen sénégalais. Un appel qui certainement fera changer le comportement de chacun et mettra désormais les dirigeants devant leur responsabilité en vue de défendre les principes de l’esprit olympique.