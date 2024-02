Didi B dans une sortie médiatique en France est revenu sur les raisons de son départ du label 92i Africa appartenant à Booba. Le rappeur français n’a pas mis du temps à répondre et de façon sèche au rappeur ivoirien sur son compte X.

Booba à Didi B : ‘’Tu mens beaucoup’’

Le rappeur ivoirien, Didi B qui se trouve en ce moment en Europe dans le cadre d’une tournée musicale, est revenu sur les raisons de sa séparation avec le label 92i Africa, du rappeur français, Booba. Il a déclaré comme cela : ‘’J’ai fait beaucoup de sacrifices pendant la signature. Il y a des featurings qui m’étaient interdits. Au début, je voulais suivre les règles du label, on m’interdit les featuring, mais on ne me proposait rien de nouveau. Moi je sortais d’un groupe qui a quand même de la notoriété, alors je ne me voyais pas comme un artiste en herbe à qui on doit interdire de faire ceci ou cela’’.

PUBLICITÉ

Le fils de Abou Bassa Bomou a souligné que les règles que lui imposaient la structure gérée par Booba ont commencé à affecter ses relations avec ses amis. ‘’À cause des principes du label, je commençais à ne plus m’entendre avec mes propres amis, notamment Dadju, Franglish. J’ai même fait un featuring avec Leto qui n’est pas sorti parce que le label n’a pas voulu que ça sorte. Il y a le featuring avec Meryl qui n’est pas sorti pour les mêmes raisons. Après, je demande, mais si je ne dois pas travailler avec eux, je bosse avec qui ? On me dit juste « bosse comme ça !’’, avance-t-il.

Sans perdre de temps, le Duc de Boulogne s’est saisi de son compte X pour réagir vigoureusement à Didi B. ‘’Tu mens beaucoup. Ton feat avec Leto était mauvais et ton feat avec Meryl (qui est nulle à chier) encore plus mauvais. D’ailleurs, sors les on va voir ce que ça donne. Le label n’interdit rien, il donne son avis, ça s’appelle de la direction artistique’’, répond-t-il.