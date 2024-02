Booba revient dans les bacs à disque le vendredi 9 février avec un nouvel album baptisé ‘’Ad vitam æternam’’. Il en a profité pour clasher des rappeurs français.

Booba annonce un nouvel album et s’attaque à des artistes

Le rappeur français, Booba qui est le roi des clashs sur les réseaux sociaux, est également passé maître de la roublardise. Le Duc de Boulogne qui réside maintenant depuis des années à Miami aux Etats-Unis, a affirmé qu’il prenait sa retraite artistique. Il a pris tout le monde de court avec la sortie le 1er février d’un single intitulé ‘’6G’’ qui a été en première position sur la plateforme de streaming Deezer France.

Kopp est passé aussi à la grande offensive en annonçant la sortie de son 11ème album pour le vendredi 9 février prochain. L’artiste n’avait pas précisé la date de sortie de ‘’Ad vitam æternam’’, jusqu’à ce qu’il réponde par l’affirmative à une question du magazine français Le Parisien à travers un tweet (Aujourd’hui X). Les fans du rappeur sont impatients de découvrir la nouvelle production de B20.

Pendant ce temps, le patron du label 92i en a profité pour s’adonner à son exercice favori en attaquant des artistes français. Il a d’abord taclé Nekfeu et Damso sur son compte X en rapport avec la sortie de son nouvel album. ‘’Parce que nous on prend pas les gens pour des cons et on pète pas plus haut que notre cul à faire les grands génies mystérieux comme Damso ou Nekfeu. C’est que de la musique. Par contre on est venu pour abattre l’ennemi’’, écrit-il. Avant d’ajouter : ‘’À tous les artistes collabos traîtres lâches sans couilles qui vous mélangez pour une pièce et des likes je vais vous écraser vendredi. C’est notre année’’.

Bien plus, dans sa ligne de mire, Booba a tiré à boulets rouges sur son ennemi juré, Gims. Ce dernier a partagé quelques clichés en Story sur son compte Instagram, où on le voit en compagnie d’Emmanuel Macron et de sa femme. Cette complicité n’est pas passée inaperçue aux yeux du rappeur originaire du 92 à Paris. Il a partagé une vidéo de son rival qui parle de son refus d’accompagner le Président de la République française à Kinshasa il y a mois suivie d’une attaque sévère contre l’ancien membre de Sexion d’Assaut. ‘’Gims, t’es vraiment une race à part’’, lance-t-il.