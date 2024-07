Depuis plusieurs semaines des rumeurs circulaient sur la participation de Céline Dion aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Le doute vient d’être levé avec la présence effective le mardi 23 juillet de la chanteuse québécoise dans les rues de Paris. La star s’est même exprimée ce mercredi 24 juillet sur son compte Instagram.

Céline Dion se prononce après son arrivée à Paris pour les Jeux Olympiques

Il planait depuis plusieurs semaines une éventuelle participation de la chanteuse québécoise, Céline Dion aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ce n’est plus l’ombre d’un doute, la star atteinte de la maladie de l’homme raide sera bel et bien présente pour participer à cet événement sportif. D’ailleurs, elle a atterri le mardi 23 juillet matin au Bourget pour rejoindre la capitale française avec son fils aîné, René-Charles Angélil.

Apparue sous les pieds de la Tour Eiffel, des fans chanceux et très heureux ont pu échanger avec elle. L’artiste a même posté des clichés de son retour dans la capitale sur Instagram, pour le plus grand bonheur de ses fans. Ceux-ci se sont pas encore situés si vraiment Céline Dion va chanter à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques le vendredi 26 juillet prochain aux côtés d’autres célébrités comme Lady Gaga.

Quoi qu’il en soit, l’interprète de ‘’My Heart Will Go On’’, à quelques heures de la grande fête, a brisé le silence ce mercredi 24 juillet sur son compte Instagram. Elle y dévoile plusieurs photos prises à Paris comme devant la pyramide du Louvre, ou encore devant de magnifiques pièces du musée. « Chaque fois que je reviens à Paris, cela me rappelle qu’il y a tellement de joie et de beauté à voir dans le monde. J’aime Paris et je suis si heureuse d’être de retour ! Merci à mes interlocuteurs merveilleux du Louvre ! », écrit-elle.