Dans la soirée de ce mercredi 14 Août 2024, Kylian Mbappé l’étoile montante du football français, a fait ses débuts avec le Real Madrid. Buteur contre l’Atalanta en finale de la Supercoupe d’Europe, le capitaine de l’équipe de France a permis à son club de cœur de démarrer la saison avec un trophée.

Kylian Mbappé déjà sacré champion avec le Real Madrid

Parti librement du PSG après la fin de son contrat, Kylian Mbappé est l’homme le plus heureux ce mercredi soir. Le Real Madrid disputait en effet son premier match de la saison. Occasion pour Mbappé de faire ses grands débuts. En finale de la Supercoupe d’Europe, la Maison Blanche jouait l’Atalanta en Pologne.

Face aux Italiens, c’est en seconde période que le Real Madrid a trouvé le chemin des filets. Et ce, grâce à Federico Valverde sur une offrande de Vinicius Junior à la 59e minute. Le but du break est venu de la star française Kylian Mbappé. Sur une passe de Jude Bellingham, le Français a trouvé le chemin des filets d’une frappe du droit à la 68e minute.

Sorti 10 minutes avant la fin du match, Mbappé aura permis au Real Madrid de s’offrir la Supercoupe d’Europe sur le score de 2 buts à zéro.

Real Madrid, Kylian Mbappé savoure son premier trophée

Buteur et déjà sacré champion avec le Real Madrid en seulement un match, Kylian Mbappé s’est confié à la presse après le coup de sifflet final de cette finale de la Supercoupe d’Europe.

« Ce match, je l’ai imaginé de bien des façons. Commencer par un titre, déjà, puis juste jouer pour le Real Madrid, ça cela signifie beaucoup pour moi, l’atmosphère était magique. Qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner, c’est mon premier match premier titre, un titre c’est important. Le but aussi, c’est important, être décisif pour un joueur comme moi, je suis content, mais il y a des choses à améliorer. Mon but ? Jude déborde sur le côté, il a un temps d’arrêt, je reste en mouvement je me tiens prêt je pensais l’avoir en retrait, mais je fais appel contre appel et après je la mets filoche. Le coach nous a donné de la liberté, il fallait être connecté avec l’équipe, avoir du mouvement pour déstabiliser, mais aussi se faire plaisir, car le football, c’est aussi du plaisir. », a déclaré Mbappé.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est donc parti pour l’histoire.