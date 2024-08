Décédé il y a plus d’une semaine, Patrice Laffont va être mis sous terre le vendredi 23 août 2024. C’est ce qu’a annoncé un blog de fans de l’émission Des chiffres et des lettres ce 17 août.

Patrice Laffont s’éteint à 84 ans, les détails des obsèques sont dévoilés

Alors qu’il s’apprêtait à célébrer ses 85 ans le 21 août prochain, Patrice Laffont a été surpris par la mort. Le 7 août dernier, l’animateur de Fort Boyard est malheureusement décédé d’un accident cardiaque dans sa maison d’Oppède, située dans le Vaucluse, où il vivait paisiblement aux côtés de son épouse Valérie. Une nouvelle qui a attristé bon nombre de ses anciens collègues de la télévision. Une semaine après le drame, un blog de fans de l’émission Des chiffres et des lettres, a révélé la date et le lieu des obsèques.

Les funérailles de Patrice Laffont auront lieu le vendredi 23 août prochain à 13h30 au crématorium du cimetière du Père Lachaise. Il est également précisé que, “si certains joueurs souhaitent y assister, ils peuvent, mais ils devront rester à l’extérieur, car il n’y a plus de place”. Les proches de l’animateur pourront ainsi lui rendre un dernier hommage et lui faire leurs adieux.

Patrice Laffont, comment a-t-il vécu ses dernières heures ?



Dans les colonnes du Parisien, le 7 août dernier, des proches de Patrice Laffont se sont rappelés des derniers jours de l’animateur. Gérard Holtz révélait l’avoir “eu au téléphone” deux jours avant sa mort. “Il paraissait en pleine forme, soulignait-il. Même si ces derniers temps il me parlait du corps fatigué, il n’aimait pas ça, se sentir fatigué, mais il ne craignait pas la mort. Il disait la mort, moi je m’en fous.” De son côté, Bertrand Renard qui a connu Patrice Laffont dans le jeu télévisé Des chiffres et des lettres, expliquait avoir “dîner chez lui” il y a deux mois. “On a bavardé avec son épouse, Valérie, à qui je pense fort, jusqu’à 1 heure du matin”, se souvenait-il. Avant de préciser qu’il devait “aller chez lui, dans le Luberon, la semaine prochaine”. “On avait prévu de se rendre à un concert de piano ensemble, ajoutait-il. Au milieu des cigales et de cette ambiance provençale qu’il aimait tant…”.

Mais, la mort ne prévient pas. Patrice Laffont succombait alors le 7 août dernier.