Les expériences amoureuses de Didistone avec des congolais ont laissé des traces difficiles à cicatriser. La fille de Koffi Olomidé a décidé dorénavant de ne plus se marier avec un originaire du Congo.

Didistone : ‘’Je ne peux pas me marier avec un congolais’’

Didistone Olomidé est la fille aînée du chanteur congolais, Koffi Olomidé. Mannequin de profession et influenceuse, elle est surtout connue pour les nombreuses dédicaces reçues dans les albums de son père et sur les réseaux sociaux pour ses prises de position contre la relation sentimentale de celui-ci avec Cindy Le Coeur. Ce qui fait qu’aujourd’hui, elle et son paternel sont en conflit et ne s’adressent même plus la parole.

Contrairement à son papa, la vie privée de Didistone fut un omerta jusqu’à ce qu’un cliché partagé sur la toile où elle était avec le joueur français d’origine congolaise, Kolo Muani au Stade de France, a vite fait de leur attribuer une liaison. Une rumeur qui rapidement fait réagir la jeune fille de 25 ans sur son compte Instagram de manière ironique en ramenant à son actualité de férus de la mode. Avant cette polémique, la fille de Koffi Olomidé a eu une courte aventure avec le chanteur belge d’origine congolaise, Damso.

Sûrement que les relations de Didistone avec ses compatriotes congolais ont été des expériences négatives qu’elle n’envisage plus se mettre avec un homme originaire de son pays. Raison pour laquelle dans une sortie médiatique, elle a émis une réserve concernant son futur mariage avec un homme. ‘’Pour des motifs individuels, je ne me marierai jamais avec un congolais. Bien sûr, je suis originaire du Congo et j’apprécie mon pays, mais je ne peux pas me marier avec un congolais. Excusez les congolais qui cherchent à me retrouver, vous perdez votre temps’’, déclare-t-elle.