La France Insoumise (LFI) a menacé d’engager une procédure de destitution contre le président Emmanuel Macron. Le patron de l’Elysée est accusé de « coup de force institutionnel contre la démocratie » pour son refus « de prendre acte » des résultats des élections législatives de juillet dernier.

Dans une tribune publiée le 17 août et cosigné par le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, le coordinateur du parti Manuel Bompard et la patronne des députés LFI Mathilde Panot, le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron est sous le coup d’une menace de destitution.

« Emmanuel Macron serait sur le point de nommer un chef de gouvernement sans tenir compte du résultat politique des dernières élections législatives qu’il a perdues après avoir perdu auparavant les élections européennes. Ce serait une décision sans précédent dans le monde des régimes parlementaires et dans le système de la démocratie représentative« , écrivent-ils.

« Nous donnons à cette tribune un rôle concret d’avertissement solennel » à Emmanuel Macron qui « doit savoir que seront utilisés tous les moyens constitutionnels de le démettre plutôt que nous soumettre à son mauvais coup contre la règle de base de la démocratie : en France, le seul maître est le vote populaire », ont ils ajoutés.

En effet, cette décision fait suite au refus du président Macron de nommer Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) à Matignon (Primature) après la victoire de la coalition de gauche aux élections législatives de juillet. Pour le mouvement, Emmanuel Macron doit se conformer à la volonté populaire en nommant à Matignon, la candidate de la coalition sortie vainqueur des législatives anticipées.

Pour rappel, l’Elysée a fait savoir vendredi dernier que le chef de l’Etat avait convié les chefs de partis le 23 août en vue de consultations avant la nomination d’un Premier ministre « pour continuer à avancer vers la constitution d’une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays ».