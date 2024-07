74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Actuel Premier ministre de France et élu lors des élections législatives dernières, Gabriel Attal comptent déjà ses jours dans les locaux de l’hôtel de Matignon. A cet effet, dans ses nouvelles fonctions de député, le futur ancien chef du gouvernement de France veut être à la tête du groupe parlementaire Renaissance à l’Assemblée nationale.

Gabriel Attal présente sa candidature à la présidence du groupe parlementaire Renaissance

Bien que le président de la république Emmanuel Macron ait demandé à Gabriel Attal de rester au poste de Premier ministre de France pour assurer les affaires courantes, ce dernier est bien conscient que ses jours sont comptés. Ainsi, il voudrait poursuivre le combat avec le chef de l’Etat du côte de l’Assemblée nationale. C’est pour cela que l’actuel locataire de l’hôtel du Matignon a déclaré sa candidature au poste de président du groupe parlementaire Renaissance à l’Assemblée nationale.

« Je suis honoré de vous présenter ma candidature à la présidence de notre groupe. Je ne conçois cette mission que dans un esprit de collégialité totale et, si vous me faites confiance, j’aurai besoin de chacun d’entre vous », a fait savoir Gabriel Attal aux députés du même bord politique que lui. Restant fidèle au chef de l’Etat, le Premier ministre ajoute qu’il poursuivra ses fonctions de Premier ministre aussi longtemps que nécessaire et aussitôt que sa démission sera acceptée, il pourra rejoindre le parlement.

« Comme je l’ai mentionné dès dimanche soir, je continuerai à exercer mes fonctions de Premier ministre aussi longtemps que nécessaire. Je pourrai siéger parmi vous dès que le Président de la République aura accepté ma démission et qu’avec mon Gouvernement, nous aurons assuré les affaires courantes », a-t-il indiqué.