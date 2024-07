Le rappeur français, Gims est resté patient concernant les attaques de Booba ces derniers jours contre lui. L’ex-leader de Sexion d’Assaut a brisé le silence avec des chiffres sur les plateformes de streaming où il domine le Duc de Boulogne.

Gims s’en prend à Booba après les piques de ce dernier

Le clash entre Booba et Gims est reparti de plus belle il y a quelques jours. Après que l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut a déclaré dans une interview être le meilleur rappeur français de tous les temps, le Duc de Boulogne s’est attaqué à lui à travers un post sur son compte Instagram. ‘’Le seul responsable dans cette vidéo c’est ce bouffon de Youtubeur au micro orange qui donne la parole à ce zouave sans âme qui finira comme son père’’, a-t-il écrit. Le patron du label 92i a enfoncé le clou en faisant des révélations concernant une supposée maîtresse de Gims.

Toutefois, ce dernier qui n’a pas répondu aux propos de son ennemi juré, a brisé le silience d’abord le vendredi 19 juillet dernier où il a dévoilé son nouveau single ‘’Sois pas timide’’, où il évoque son côté romantique avec sa femme Demdem. Surtout sur la pochette du single, on peut voir qu’il forme un coeur avec ses doigts et celle de sa femme, histoire de dire que tout roule parfaitement entre eux.

Mais, Gims est passé effectivement à l’offensive le dimanche 21 juillet où il a dévoilé le classement iTunes des chansons les plus écoutées. D’après la capture d’écran, on peut voir que c’est l’ex-leader de la Sexion d’Assaut qui occupe les deux premières places du classement. C’est le titre ‘’Coco’’, de Niska et Ninho, qui complète le podium. Et en légende, en légende le rappeur parisien écrit : ‘’Régime totalitaire tah Joseph.S’’. Pour ceux qui n’ont pas la référence, Gims parle de Staline, qui a établi un régime de dictature jusqu’à la fin de sa vie.

Une cinglante pique pour répondre à Booba qu’il le domine largement. Gims a répliqué encore en postant en Story sur son compte Instagram des chiffres imprenables qui démontrent clairement sa suprématie. Dans les images partagées, l’on peut voir sa lancée fulgurante sur Spotify où il cumule près de 15 millions (14,9M) d’auditeurs contre 3,6 millions pour Booba et sur la capture d’écran de leur compte YouTube respectif, Gims cumule 11,8 millions d’abonnés contre 4,15 millions pour B2O.