Du côté de la ville de Nantes, un nouveau festival dénommé FecoJazz vient s’ajouter aux autres organisés chaque année. Cet événement culturel et artistique qui démarre lundi 10 juin jusqu’au samedi 15 juin, verra la participation d’artistes ivoiriens.

La ville de Nantes à l’ouest de la France est la troisième commune la plus attractive derrière Paris et Lyon ainsi que la sixième ville la plus peuplée du pays. C’est de fort de potentiel qu’il y a des événements culturels et artistiques qui s’y déroulent régulièrement chaque année. Il y a par exemple le Printemps des arts, tandis que Tissé Métisse, HIP OPsession, Soy, Scopitone, le festival des 3 Continents, le festival du cinéma espagnol de Nantes, les Rendez-vous de l’Erdre et Jazz en Phase. Ces deux derniers sont consacrés exclusivement au Jazz et autres musiques actuelles.

Cependant, à côté de ces nombreux événements, il faut ajouter aujourd’hui le festival FecoJazz qui est à sa toute première édition organisée à Nantes. Il démarre le lundi 10 juin prochain à la Maison des Confluences de Clos Toreau pour prendre fin le samedi 15 juin prochain à la Cambuse la Guinguette de Rêver Sèvre arrêt Pirmil au bord de la Loire (7 Rue Henri Sellier, 44200 Nantes-France).

Par ailleurs, cette édition 2024 qui est à mettre à l’initiative du Collectif Codijazz en partenariat avec la Mairie de Nantes et la Maison des Confluences de Clos Toreau, verra la participation des artistes et groupes musicaux de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de John Kyffy, Be Ahissia, Makado, Jarafro et bien d’autres. En plus des concerts durant les six jours du festival, il y aura également des ateliers, panels et expositions.Toutefois, avant l’ouverture de l’événement, Plujamais Obed Pouegnan Keassa alias Jarafro Le Bonijazzick et son groupe au grand complet ont offert un show le samedi 8 juin lors de la fête du quartier de Clos Toreau.