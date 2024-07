Le talent de la chanteuse française, Aya Nakamura continue de faire des victimes chez les artistes américains. Et, c’est la chanteuse américaine, Katy Perry qui est impressionnée par la voix de l’artiste française la plus écoutée dans le monde. Au cours d’une interview à NRJ, Katy Perry a souhaité faire un featuring avec elle.

Katy Perry impressionnée par la voix d’Aya Nakamura

Aya Nakamura consolide toujours sa position de la chanteuse française la plus écoutée en France. Elle est également la chanteuse actuelle la plus écoutée dans le monde avec des millions de streams et une fan base diversifiée à travers le monde et par la même occasion la sensation de nombreux artistes américains. Et, ce grâce à son tube ‘’Djadja’’, qui a conquis le cœur de nombreux mélomanes américains.

Parmi les stars américaines qui ne cessent de tarir d’éloges en l’endroit de la l’artiste franco-malienne, il y a à présent la pop-star américaine de 39 ans, Katheryn Elizabeth Hudson alias Katy Perry. Cette dernière a marqué son grand retour dans l’industrie musicale mondiale avec un nouveau single puissant, intitulé ‘’Woman’s World’’. Même si le succès n’a été pas totalement au rendez-vous le jour de sa sortie qui a généré seulement 2,2 millions d’écoutes dans le monde, Katy Perry continue de faire le tour des médias pour la promotion.

Ainsi, lors d’une interview à NRJ en France, l’artiste américaine n’a pas caché son admiration pour Aya Nakamura et souhaité collaborer avec elle dans une chanson. ‘’Oui bien sûr. J’ai juste vu Aya (Nakamura), elle était super ! Sa voix est… Je serais terrifiée car c’est genre Beyoncé. Mais j’adore la musique française, le cinéma français, j’adore le style français. J’aime leur attitude. Leur attitude est comme… comme celle d’un chat. C’est genre : ‘’Je ferais savoir quand je voudrai une caresse’’, dit-elle. Aya Nakamura était visiblement ravie du compliment de Katy Perry. Elle a même partagé cette déclaration en Story sur son compte Instagram, exprimant son appréciation pour les éloges d’un artiste aussi renommé.

Cependant, en attendant que le souhait de Katy Perry se concrétise et nous dévoile un featuring avec Aya Nakamura, cela pourrait bien rendre jalouse la reine de la pop américaine, Madonna qui était la première artiste américaine à tomber sous le charme de la musique de la chanteuse française.