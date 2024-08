Mauvaise nouvelle ce mercredi 07 Août 2024. La télévision française perd l’un de ses visages phares. Patrice Laffont, célèbre animateur est décédé.

La France perd le célèbre Patrice Laffont

Patrice Laffont, animateur français très célèbre, connu pour avoir été aux commandes d’émissions telles que « Des chiffres et des lettres » ou encore « Fort Boyard » est décédé ce mercredi 07 Août 2024 à l’âge de 84 ans. Selon les informations de France Bleu, l’animateur s’est éteint dans sa propriété d’Oppède située dans le Lubéron. Il aurait succombé à un accident cardiaque.

Patrice Laffont est né à Marseille le 21 août 1939, fils de l’éditeur Robert Laffont. Il a grandi dans un environnement où la culture et la littérature occupent une place importante. Après des études secondaires à Paris, il s’était lancé dans une carrière de comédien au théâtre et au cinéma, tout en s’intéressant au monde de la télévision. La carrière de Patrice Laffont a pris un tournant décisif lorsqu’il a commencé à travailler pour la télévision. Très vite, il est devenu une figure emblématique du petit écran, en tant qu’animateur de jeux cultes.

Rapidement, à l’annonce de cette mauvaise nouvelle par les proches du défunt, le gouvernement français a réagi. Sur son compte X, la ministre de la Culture, Rachida Dati a lancé un message fort en hommage à Laffont. « Avec Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs. Patrice Laffont, comédien et animateur phare d’Antenne 2 puis de France 2, nous a quittés ce mercredi 7 août. J’adresse mes condoléances à ses proches. », a-t-elle écrit.

