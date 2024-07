Les JO 2024 de Paris s’ouvrent officiellement vendredi 26 juillet. Alors qu’on connaît plus ou moins la liste des artistes qui vont chanter à la cérémonie d’ouverture, c’est le cachet de Céline Dion et Aya Nakamura qui fait polémique.

Une polémique entoure le cachet de Céline Dion et Aya Nakamura aux JO 2024

La cérémonie officielle des Jeux Olympiques de Paris s’ouvre demain vendredi 26 juillet avec un nombre impressionnant de personnalités publiques dont des artistes français et internationaux. Parmi ces chanteurs et chanteuses venus d’ailleurs, on compte la star canadienne, Céline Dion et américaine, Lady Gaga. Ces deux artistes vont donner un show à l’ouverture en interprétant en duo la chanson ‘’La vie en rose’’, d’Edith Piaf. Même si les rumeurs qui circulaient que c’est la chanteuse française, Aya Nakamura qui allait l’interpréter.

A quelques heures de la cérémonie officielle des JO 2024, le cachet que va toucher lors de leur spectacle respectif Céline Dion et Aya Nakamura fait d’or et déjà polémique sur les réseaux sociaux. Alors que le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) avait démenti que des artistes qui se produiront lors de la cérémonie d’ouverture n’allaient pas avoir une rémunération. Il avait même rappellé que le budget du comité d’organisation est financé à 96 % par des financements privés.

On apprend que Céline Dion touchera 2 millions d’euros soit 1,3 milliards de FCFA pour l’ouverture des JO paris 2024 tandis que Aya Nakamura va toucher 700.000 euros environ 455 millions de FCFA. Les explications du COJO sont vivement attendues pour clarifier tout cela.