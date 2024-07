9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le groupe Magic System a été honoré il y a plusieurs mois en France à travers leur titre ‘’Magic in the air’’. Le single a été certifié par la SNEP Disque de Diamant et un triple disque de Diamant. Sur la scène d’un festival en France le vendredi 5 juillet, ils ont reçu la distinction du triple Disque de Diamant.

Le groupe Zouglou ivoirien, Magic System a été honoré en France pendant la 34ème édition de la CAN 2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire durant un mois (13 janvier au 11 février 2024). A’Salfo, Goudé, Tino et Manadja ont reçu quatre distinctions avec leur single ‘’Magic in the air’’, sorti en 2014. Cette belle chanson qui a accompagné l’équipe nationale de France lors de la Coupe du Monde 2018, a été certifié d’abord Disque de Diamant et triple Disque de Diamant par la Société Nationale de l’Edition Phonographique (SNEP).

Les gaous magiciens par la voix de leur lead-vocal, A’Salfo avait indiqué dans un post sur sa page Facebook la célébration de ces distinctions. Mais, avant de célébrer les prix, la formation emblématique ivoirienne attendait d’abord de les recevoir. Actuellement en tournée en Europe, l’honneur a été fait au groupe le vendredi 5 juillet sur la scène du « Do You Remember Festival », Taverny en France.

Ils ont reçu le triple Disque de Diamant avec plus de 150.000.000 de streams des mains de l’animatrice sur RFI et de l’émission ‘’Légende urbaine’’, sur France 24, Juliette Fievet et de Driver. A’Salfo et ses amis étaient visiblement heureux de recevoir leur récompense devant de nombreux spectateurs. Il n’a pas manqué d’annoncer la bonne nouvelle évidemment à ses abonnés à travers un post sur sa page Facebook. ‘’Une grosse surprise hier (NDLR : vendredi 5 juillet) au Do you remember festival à Taverny’’, écrit-il.