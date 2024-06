7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

C’est un homme du showbiz ivoirien bien connu au pays avant de s’installer en Italie puis en France par la suite. Lui, c’est Papa Denco, le manager du groupe Zouglou Les Marabouts d’Afrique. Il dirige aujourd’hui l’Association Lobidouhô Europe et Diaspora Hors Afrique à Paris.

Son nom ne dit certainement pas grand chose à de nombreux mélomanes ivoiriens. Mais, dans le milieu du showbiz ivoirien et surtout Zougloutique, il est bien connu. Lui, c’est à l’état civil, Denis Kambire Sié, plus connu sous le nom de Papa Denco. L’homme est dans le milieu du showbiz en Côte d’Ivoire depuis les années 2000. Il a été respectivement producteur et manager du groupe Les Benito. Ensuite, en 2004, il devient le manager du groupe Les Shammah. Puis, il va désormais se concentrer sur le célèbre groupe Zouglou ivoirien Les Marabouts d’Afrique en tant que leur manager. Installé en Italie depuis 2006, Papa Denco reprend les rênes du showbiz en 2008 qu’il avait mis une pause. Tous les spectacles et autres événements culturels ne peuvent se faire sans son appui.

Après l’Italie, il met le cap sur la capitale française en 2014 où en plus du showbiz, Papa Denco est aussi un féru de la vie associative. Avec ses frères et sœurs Lobi vivants à Paris, ils entreprennent de rassembler la communauté Lobi de la Diaspora hors Afrique. Débutés par des discussions et rassemblements virtuels, les membres de la communauté ont décidé de franchir le pas en convoquant une première réunion physique, dénommée Kpadjère (Rassemblement), à Paris en novembre 2021. Cette rencontre ayant connu un succès inespéré, les organisateurs ont décidé de convier la communauté Lobi de la diaspora hors Afrique en Belgique pour la deuxième édition du Kpadjère.

Au vu du succès de la rencontre en Belgique, plus rien ne semble arrêter cette jeune communauté qui va ainsi récidiver à travers le troisième Kpadjère en novembre 2023 à Paris. Victime de son succès, cette jeune communauté décide de s’inscrire dans la légalité en se constituant en association pour mieux défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Cette association dénommée « Association Lobidouhô Europe et de la Diaspora hors Afrique », va ainsi organiser ses premières élections du 31 mai au 2 juin dernier.

Aux sorties des urnes, les membres de la communauté Lobi ont placé leur confiance en Denis Kambiré Sié alias Papa Denco pour présider aux destinées de leur Association Lobidouhô Europe et Diaspora Hors Afrique pour une première mandature de trois (3) ans. L’homme du showbiz ivoirien est donc le premier président de cette dynamique et combative communauté Lobi de la Diaspora hors Afrique. Il faut rappeler que les Lobi sont une communauté guerrière vivant au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana.