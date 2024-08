Snoop Doggy Dog répand la bonne humeur depuis sa présence aux JO de Paris. Il est devenu l’ambassadeur de ce grand événement sportif olympique. Il est aperçu dans toutes les disciplines avec des tenues extravagantes. Parti également en tant que consultant de la chaîne NBC, le rappeur américain va toucher 8, 5 millions de dollars.

Snoop Doggy Dog va toucher une somme faramineuse aux JO de Paris

Le rappeur américain Calvin Cordozar Broadus Jr plus connu sous le nom d’artiste de Snoop Doggy Dog est l’attraction depuis le début des Jeux Olympiques de Paris. Après avoir porté la flamme olympique à l’ouverture de la cérémonie le vendredi 26 juillet dernier à Saint-Denis, l’artiste de 52 ans est partout lors de ces Jeux olympiques.

Avec un look dégingandé, en kimono, en bonnet de bain, en T-Shirt aux couleurs de l’équipe américaine, il s’incruste dans toutes les disciplines. On le voit à cheval, dans les tribunes, tâter du fleuret, aux pistes d’athlétisme, en passant par les terrains de beach-volley, etc. Les différentes apparitions de l’artiste sont des moments d’intenses émotions partagées sur les réseaux sociaux.

Celles-ci ont contribué à faire du producteur, acteur ou encore entrepreneur américain une véritable star incontournable des Jeux Olympiques de Paris. Fort de ses présences, Snoop Doog a été élevé au rang de mascotte non-officielle de ce grand événement sportif. Son impact en tant que correspondant de la télévision américaine NBC a permis de gonfler l’audience de la chaîne. Le rappeur a réussi à attirer un public plus jeune et un large public moins intéressé par les sports olympiques.

Par ailleurs, la chaîne américaine a cassé sa tirelire pour s’offrir le rappeur américain. Selon plusieurs médias, il serait payé par la somme de 500 mille dollars par jour par NBC pour faire le travail de promotion des Jeux olympiques de Paris.d’ailleurs, c’est la somme de 8,5 millions de dollars que Snoop Doggy Dog va toucher durant les deux semaines que vont durer les Jeux olympiques de Paris.