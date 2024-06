74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ce dimanche 30 juin, les Français sont aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Selon le ministère de l’Intérieur, la participation est nettement en hausse à la mi-journée.

Législatives en France : jour de vote pour le premier tour

Après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron début juin, les Français sont aux urnes ce dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives. À 12H, le taux de participation à ce scrutin était en nette hausse, à 25,90%, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Gabriel Attal et plusieurs autres personnalités ont déjà exprimé leur vote. Pour ces législatives anticipées, trois principaux blocs politiques se démarquent. Il s’agit du parti présidentiel et ses alliés qui concourent sous la bannière Ensemble. Les partis de gauche se sont rassemblés au sein du Nouveau Front populaire et l’extrême-droite menée par le Rassemblement national de Jodan Bardella.

Pour le président Macron, ce scrutin permettra aux français de dégager une majorité claire pour gouverner le pays. La décision de la dissolution a été prise après l’échec des partis pro-Européens aux élections Européennes.