L’acteur français, Omar Sy est poursuivi par la justice suisse. Pour des excès de vitesse répétés, le comédien a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et d’une peine assortie d’un sursis de trois ans.

La justice suisse condamne l’acteur français Omar Sy

Les célébrités de la musique, du sport et du cinéma ne sont pas au-dessus des lois. Ces personnalités publiques doivent répondre de leurs actes lorsqu’elles mettent en danger la vie de citoyens. C’est dans ce contexte que l’acteur français, Omar Sy a été épinglé en Suisse. Le comédien qui a joué les rôles dans les films ‘’Intouchables’’ et ‘’Lupin’’, a été condamné par la justice helvétique pour des récidives.

En effet, l’année dernière au mois de juillet, Omar Sy a été flashé à deux reprises pour excès de vitesse sur son deux-roues en dépassant largement les limites autorisées dans le pays. De fait, le 19 juillet 2023, sur la route d’Annecy à Troinex, le véhicule de l’acteur a été détecté à 92 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 37 km/h, marge de sécurité déduite. Le lendemain également, sur la route de Thonon à Cologny, le même deux-roues circulait à 98 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h, enregistrant ainsi un excès de 33 km/h après application de la marge de sécurité, relate le 20 minutes suisse.

D’ailleurs, ces infractions ont été jugées comme des violations graves des règles de la circulation routière par le Ministère public de Genève. En l’absence de réponse aux courriers de la police et du Ministère public envoyés au comédien, sa situation s’est aggravée. Pour les deux infractions à l’article 90 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière, le verdict est tombé et Omar Sy a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, calculée en fonction de sa situation personnelle et économique : 105 jours-amende à 300 francs suisses par jour, soit environ 32 430 euros.

Cette peine est assortie d’un sursis de trois ans, compte tenu de l’absence d’antécédents en Suisse. En guise de sanction immédiate, une amende de 6300 francs suisses (environ 6 500 euros) a été infligée, à laquelle s’ajoutent 260 francs suisses (environ 268 euros) de frais de procédure. Néanmoins, l’acteur a encore la possibilité de faire opposition à cette ordonnance pénale, le délai pour le faire étant toujours en cours. Cependant, les autorités suisses ont voulu marquer le coup en imposant une peine importante en raison des récidives.

Cependant, Omar Sy n’est pas à sa première infraction pour des excès de vitesse. En France en 2008, le natif de Trappes avait déjà été contrôlé à 185 km/h sur sa moto dans les Yvelines, une vitesse réduite par la suite à 175 km/h dans une zone limitée à 110 km/h. À l’époque, il avait dû abandonner son véhicule sur place.