Célèbre acteur français, Omar Sy devait prester lors de la cérémonie de clôture des JO Paris 2024. Malheureusement, il n’a pas pu. Seul Tom Cruise a enflammé le Stade de France. On en sait maintenant beaucoup plus sur l’absence de la star française.

Omar Sy absent de la cérémonie de clôture des JO 2024 : les coulisses d’un rôle manqué

À la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 au Stade de France, Omar Sy devait initialement être, lui aussi, de la partie. Mais, un problème l’a empêché de prendre part à ce spectacle. D’après les informations dévoilées par le magazine Closer, Omar Sy devait initialement participer et apparaitre au Stade de France dans la peau du personnage d’Arsène Lupin qu’il incarne sur Netflix, afin de dérober le drapeau officiel des Jeux Olympiques. Il aurait alors été chargé de remettre le drapeau en question à la star Hollywoodienne Tom Cruise, afin de symboliser le passage de témoin entre les Jeux Olympiques de Paris et la prochaine édition de l’évènement qui se déroulera du côté de Los Angeles en 2028.

Malheureusement, des problèmes contractuels auraient empêché Omar Sy de pouvoir tenir ce rôle durant la cérémonie de clôture des JO Paris 2024. Toujours d’après Closer, Netflix et la Paramount n’auraient pas réussi à se mettre d’accord malgré leurs négociations. Pour rappel, Netflix est titulaire de la licence Lupin, tandis que la Paramount possède la franchise Mission Impossible, dont Tom Cruise est la tête d’affiche emblématique.

Star emblématique du cinéma français, Omar Sy s’est lancé dans une carrière internationale du côté d’Hollywood depuis quelques années. C’est l’immense carton de la comédie culte Intouchables (plus de 19 millions d’entrées au cinéma en 2011), qui a ouvert les portes d’Hollywood au natif de Trappes. Depuis, le Français enchaîne les rôles dans des blockbusters comme la franchise Jurassic World, Inferno, ou bien encore X-Men, Days of future past. En parallèle, il continue toujours de tourner en France. Il est notamment la tête d’affiche de la série Lupin diffusée sur Netflix. Dans cette fiction, il incarne une nouvelle version plus moderne du personnage emblématique de la littérature française, Arsène Lupin. L’incroyable succès de cette série lui a ainsi permis de renforcer sa notoriété à travers le monde. Une popularité qu’il a bien failli mettre au service des Jeux Olympiques de Paris 2024.