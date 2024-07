74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les Français sont aux urnes ce dimanche 7 juillet pour le second tour des élections législatives anticipées. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18 heures ou 20 heures dans les grandes villes.

Les Français aux urnes pour le second des législatives

Les électeurs français sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 7 juillet pour élire leurs députés. Après un premier tour remporté par le Rassemblement National avec plus de 34% des voix, les Français vont départager les candidats qui n’ont pas pu tirer leur épingle du jeu au premier tour.

Au total, 76 députés sur 577 ont été élus au premier tour. Il reste donc 501 députés à élire ce dimanche. Sur les 76 députés élus, 39 sont issus des rangs du RN et de ses alliés, qui sont arrivés en tête dans plus d’une circonscription sur deux, et 31 sont soutenus par le Nouveau Front populaire. Deux candidats d’Ensemble, deux du centre et un de LR ont également obtenu un siège dans l’hémicycle.

Ces législatives vont permettre de dégager une majorité claire à l’Assemblée nationale. Mais le président Emmanuel Macron semble perdre le contrôle de situation puisque son parti est venu troisième du scrutin derrière le RN et le Nouveau Front Populaire.