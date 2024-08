Booba est connu comme un détracteur de Kylian Mbappé. Ce mardi, le rappeur français a lâché une nouvelle bombe contre l’attaquant français en le visant dans l’affaire réclamation de 55 millions d’euros avec le PSG.

Booba se moque de Mbappé : « Zéro but à l’Euro, rends l’argent ! »

S’il critique très souvent le capitaine de l’équipe de France de football, Booba suit de très près l’actualité de Kylian Mbappé. Ce mardi 20 août 2024, le rappeur a de nouveau réagi à une information du Monde. Le média indiquait que le capitaine de l’équipe de France avait saisi la commission juridique de la LFP ainsi que l’UEFA afin de récupérer les prêts de 55 millions d’euros impayés par le PSG. Rapidement, Booba a tenu à recadrer à sa manière l’attaquant français.

« C’est toi rend l’argent ! C’est la meilleure celle-là. Zéro but à l’Euro, nez cassé, masque, je ne peux plus respirer, c’est pour ça que je ne marque pas, je suis inquiet à cause de la montée du FN (…) Et oh! », a ironisé Booba sur son compte X en se moquant de Kylian Mbappé. Le rappeur ne s’est pas limité à cela. Après le premier match de Kylian Mbappé en Liga avec le Real Madrid, qui s’est soldé dimanche soir par un nul (1-1) contre Majorque, Booba a affiché la mauvaise note du joueur, liée à sa performance. « J’étais ce gars au fond de la classe près du radiateur », a commenté le célèbre rappeur, comme pour pointer du doigt le mauvais élève Mbappé.

Pour rappel, dans son dernier album, Booba avait déjà piqué Mbappé sur le titre « Abidal »: « Ils sont surcotés de fou, comme Kylian. » En février dernier, le « Duc » invitait d’ailleurs le joueur à rejoindre le Real Madrid pour « apprendre la vie avec Vinicius ». « T’es surcoté », répétait encore « B2O ». « Tu sers à rien, t’es un outil du système, zéro LDC (Ligue des champions), zéro prise de position (comme la plupart). »