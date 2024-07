Le rappeur français, Gims a fait une déclaration surprenante lors d’une interview avec un Youtubeur. Il s’est en effet auto-proclamé meilleur rappeur français de tous les temps. Ce qui a fait réagir rapidement Booba, l’ennemi juré de Gims.

Booba s’attaque à Gims qui s’est auto-proclamé meilleur rappeur français de tous les temps

Une séquence vidéo du rappeur français, Gims est devenue virale sur la toile où il est interviewé par le youtubeur français, Loris Giuliano concernant la question de savoir qui est le meilleur rappeur français. L’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut qui a sorti en 2022 son dernier projet musical intitulé ‘’Les dernières volontés de Mozart’’, et qui depuis quelques semaines explose sur la plateforme Spotify, a répondu fièrement en sa faveur. ‘’Oui. En termes de lyrics, de punch, vraiment tu me poses face à un rappeur, n’importe lequel, n’importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention je vais le laver. Je vais en prendre soin. Tu vois les bébés quand il faut leur mettre du talc, quand ils ont les fesses un peu brûlées, c’est irrité, talk zer. Un million d’albums avec ‘’L’Apogée’’, un million d’albums avec ‘’Subliminal’’, un million d’albums avec ‘’Mon coeur avait raison’’, un million d’albums avec ‘’Ceinture noire’’. Qu’est-ce que tu veux que je fasse de plus ?’’, répond-t-il. Et de continuer : ‘’A l’époque, il n’y avait même pas de streams, c’est des CD dans tes parents. Non mais les gars, au bout d’un moment il faut le dire. J’espère que des gens raconteront ma légende, mon histoire, c’est pas à moi de le faire. Mais il y a un million d’albums 4 fois, c’est consécutif. C’est un enchaînement, ne vous forcez pas à oublier ça’’.

La réponse a suscité rapidement de nombreuses réactions des internautes qui contestent les arguments avancés par le rappeur français d’origine congolaise. D’un autre côté, d’autres internautes estiment que Gims a parfaitement raison vu les performances enregistrées depuis plus de 20 ans dans l’industrie musicale française.

Toutefois, son ennemi juré, Booba n’a pas tardé à se prononcer sur ses déclarations qu’il n’a pas apprécié. Le Duc de Boulogne a fustigé Gims sur son compte Instagram. ‘’Le seul responsable dans cette vidéo c’est ce bouffon de Youtubeur au micro orange qui donne la parole à ce zouave sans âme qui finira comme son père’’, réplique-t-il. Quoi qu’il en soit, les fans attendent maintenant avec impatience une éventuelle réponse de Gims aux attaques de Booba.