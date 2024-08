Décédé dimanche dernier, Alain Delon sera enterré ce week-end, plus précisément le samedi 24 août 2024. On connait tous les détails de la cérémonie d’enterrement.

Alain Delon sera enterré avec ses chiens dans sa propriété de Douchy

Dimanche 18 août, Alain Delon nous quittait à l’âge de 88 ans. Déjà, celui qui est considéré comme monstre du cinéma français, va être enterré samedi prochain, à 16 h GMT. L’enterrement aura lieu dans la propriété du célèbre acteur à Douchy (Loiret), où il vivait depuis le début des années 70.

Les obsèques auront lieu dans la chapelle qu’il avait construite pour cela, aux côtés de ses 35 chiens également enterrés. Il avait engagé des démarches en ce sens et la préfecture avait donné un accord de principe, selon ce que rapporte l’AFP. Alain Delon sera inhumé dans la plus stricte intimité, en présence de ses trois enfants et d’une quarantaine d’invités. Monseigneur Di Falco sera au-devant de la cérémonie.

Des dispositions pour les adieux à Alain Delon qui ne surprennent pas. Ceci, d’autant plus que l’icône du cinéma français avait indiqué qu’il ne souhaitait pas d’hommage national. « Non, non, surtout pas, alors, surtout pas ! », avait-il déclaré en novembre 2018 à Catherine Ceylac dans l’émission « Thé ou Café » lorsque l’animatrice lui avait demandé s’il souhaitait un hommage national à la manière de Johnny Hallyday ou de Charles Aznavour.

Depuis l’annonce de la mort d’Alain Delon, les hommages se multiplient partout dans le monde. Devant le domaine où la légende du 7e art s’est éteinte, des gens continuaient de déposer des fleurs. Hier, plusieurs dizaines de personnes ont défilé devant l’une des entrées du domaine, niché au milieu de cette forêt du Loiret à 120 km de Paris, pour y poser des fleurs ou se recueillir.