La star camerounaise Francis Ngannou se prépare très bien pour son grand retour en MMA. Mais avant, le boxeur s’est exprimé au micro de la presse locale. Il est revenu sur son enfance très difficile qui a contribué à son succès.

L’enfance de Francis Ngannou : De la pauvreté à la conquête du monde

La vie de Francis Ngannou mériterait d’être portée au cinéma tant elle est passionnante et inspirante. Animé par un rêve, Ngannou a pris le risque de quitter son pays natal pour rejoindre la France, où il imaginait son existence plus belle. Il a traversé l’Afrique au péril de sa vie, puis la Méditerranée, avant d’être confronté à la dure loi des rues de Paris. La seule chose qui comptait pour lui était une chance de se lancer dans les sports de combat. Le Predator voulait devenir un champion de boxe et Fernand Lopez a eu la bonne intuition de l’initier au MMA.

Dans une interview accordée à la chaine YouTube « Investir au pays », Francis Ngannou a retracé son parcours. « Déjà à la base je n’avais pas beaucoup d’amis dans ma vie. J’ai grandi en étant très solitaire. À 6 ans mes parents ont divorcé. Alors même pendant le cycle primaire, je faisais une année dans telle école, l’année suivante dans une autre, après je faisais 6 mois ailleurs. Comme j’étais toujours isolé, j’étais la risée du quartier. J’étais l’enfant qui n’avait pas d’ami. J’ai été chassé en classe parce que je n’avais pas toujours un stylo ou un cahier pour prendre des notes. J’étais celui qui était exclu parce qu’il n’avait pas payé son année, celui qui n’allait pas acheter son pain à la boulangerie pendant la récrée parce qu’il n’avait pas d’argent. C’était difficile de se faire des amis. Inconsciemment, j’ai accepté cette situation et j’ai grandi en étant solitaire. Dans cette position, j’ai pu comprendre notre société. Mais aujourd’hui ma situation a changé, et je sais qui est qui dans ma vie. Qui est mon ami, qui est une connaissance. », a-t-il déclaré.

Francis Ngannou n’a pas eu une enfance facile et il n’arrivait pas à se faire des amis, la faute à son instabilité familiale et au manque d’argent. Aujourd’hui, il est une superstar planétaire et un multimillionnaire.