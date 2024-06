9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Sébastien Haller rejoint la longue liste des footballeurs ivoiriens qui ont créé leur fondation. Le mercredi 12 juin dernier, l’attaquant ivoirien a lancé officiellement les activités de cette fondation dénommée ‘’Sébastien Haller Fondation’’, avec la participation de plusieurs personnalités dont la Ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck.

L’international ivoirien du club allemand du Borussia Dortmund, Sébastien Haller au début de son aventure avec cette formation en 2022, a été diagnostiqué d’un cancer des testicules qui l’a éloigné des stades pendant longtemps. Il a subi opérations chirurgicales et chimiothérapie, l’attaquant de 29 ans des Éléphants de Côte d’Ivoire a réussi à vaincre ce mal et reprendre le chemin des stades.

Raison pour laquelle, le champion d’Afrique 2023 a décidé de s’engager en faveur de la lutte contre le cancer, de s’investir dans le domaine de l’éducation et de propulser la jeunesse dans le sport ainsi que de venir en aide à de nombreux enfants en difficulté. Pour ce faire, le footballeur ivoirien a lancé officiellement le mercredi 12 juin dernier à la Résidence Abidjan aux Deux-Plateaux-9ème Tranche dans la commune de Cocody, les activités de sa fondation dénommée ‘’Sébastien Haller Fondation’’, à l’occasion de l’édition 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants.

En présence de plusieurs personnalités du monde sportif, culturel, politique et diplomatique comme la Ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck, Miss CI 2023, Mylène Djihony et de l’Ambassadeur de l’UNICEF Côte d’Ivoire, Jean François Basse, le joueur ivoirien, a partagé ses convictions et ses espoirs. »Souvent on a une mentalité ou une idée et on se dit que tout le monde est meilleur que soi-même et que je n’y arriverai pas et je suis le dernier . On est loin de ce monde. Derrière ou de là où j’ai grandi, on se le dit. C’est clair qu’il faut aller vers les populations pour ouvrir ce champ-là et leur montrer que quelque chose sera possible. Et à condition qu’il y ait plus de travail avant que des gens arrivent à nous aider. C’est important de donner sa chance à tout le monde. Il faut rester assez noble sur la question et aujourd’hui c’est un appel à la solidarité », déclare-t-il.

Son engagement fait suite également à l’appel de l’UNICEF qui l’a nommé Ambassadeur en septembre 2023 afin de mobiliser des stratégies nécessaires pour intervenir dans la Santé, l’Éducation et la protection des enfants. Il a aussi rejoint la campagne de l’UNICEF ‘’Mon nom est personne’’ pour la promotion et la sensibilisation à l’enregistrement des naissances. Au mois de décembre prochain, Sébastien Haller va organiser un dîner-gala pour récolter des fonds pour des projets pour le mieux-être des nombreux enfants de Côte d’Ivoire.