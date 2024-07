En Côte d’Ivoire, les autorités du ministère des Mines, du pétrole et de l’énergie ont procédé au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation de gestion des ressources énergétiques. La cérémonie du lancement a été effectuée le mardi 16 juillet 2024.

Gestion des ressources énergétiques en Côte d’Ivoire : la campagne nationale de sensibilisation lancée

Le mardi 16 juillet 2024 à Abidjan, le ministre des Mines, du Pétrole et de L’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly a lancé la campagne de sensibilisation des administrations publiques aux économies d’énergie. Une initiative qui, selon les autorités, se fera avec l’appui de la Coopération allemande GIZ.

En effet, le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly a exhorté les responsables à respecter les différentes consignes pour la bonne marche des choses. « Les kits de sensibilisation que je vous remets symboliquement comportent les messages de sensibilisation à diffuser largement. Je souhaite donc que dans tous les bureaux de l’Administration, les stickers distribués soient affichés dans un endroit bien visible », a précisé le ministre.

L’autorité a rassuré les uns et les autres que plusieurs démarches sont encore pour l’étiquetage énergétique. « L’étiquetage énergétique ayant démarré hier, je vous exhorte à veiller désormais au choix des classes énergétiques les plus efficaces pour tout achat de climatiseurs, de lampes ou de réfrigérateurs pour les bâtiments publics. Un arrêté interministériel sera prochainement pris pour prescrire cette démarche », a t-il ajouté.

Une cellule de communication sera bientôt mise en place dans chaque ministère et institution dont les membres recevront une formation plus approfondie sur l’efficacité énergétique et sur les bonnes pratiques, afin de relayer l’information dans tous les démembrements de l’Administration en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, il faut préciser que cette campagne de sensibilisation des agents de l’Administration aux économies d’énergie qui démarre s’étendra à toute la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, des supports de sensibilisation seront mis à la disposition de tous les fonctionnaires pour une sensibilisation équitable.